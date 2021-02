Melissa Loza: ¿La frase "Yo no fui infiel" de Guty Carrera marcó su vida?

Melissa Loza revivió la polémica declaración de Guty Carrera y respondió si le incomoda hasta ahora.

"¿Es verdad que la frase que no te gustaría recordar en tu vida es 'yo no fui infiel'?", le preguntó Carloncho a Melissa Loza en una secuencia de En boca de todos, haciendo referencia a la polémica declaración de Guty Carrera?

"No (me incomodó esa frase). La verdad me causó mucha gracia, hasta hoy, hoy por hoy la verdad que me da mucha risa que me refresquen ese momento, ya quedó pues, todo el mundo la hace", respondió Melissa Loza, quien inclusive se animó a revivir el momento e imitar al popular "Potro".

