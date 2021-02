Melissa Loza no aceptaría que su hija Flavia se enamore de un futbolista

Melissa Loza dio una contundente respuesta sobre su hija mayor y una futura relación.

Melissa Loza visitó el set de En boca de todos para participar en la secuencia "Lo digo, lo tomo o lo canto" y le preguntaron sobre el futuro de su hija Flavia Ramos Loza. ¿La modelo aceptaría que se enamore de un futbolista?

"Para muestra, un solo botón, eso significa que no, así es, no es no. Finalmente no es mi decisión, pero si fuera por mí, no, no me gustaría", fue la contundente respuesta de Melissa Loza sobre su hija mayor.

