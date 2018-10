Melissa Klug reaccionó así al ver su antes y después.

Melissa Klug se sometió al reto del "Verdad o mentira" de En boca de todos y habló sobre los cambios notorios que hay en su figura. "¿Es verdad o mentira que tienes más de tres cirugías?", le preguntaron a la empresaria.

"Por el amor de Dios tenía 16 años (en una de las fotos), todos evolucionamos y cambiamos para mejor. Ya siempre lo han dicho, lo que se ve no se pregunta. En mi cara no me he hecho absolutamente nada y a las pruebas me remito, ahora el maquillaje te afina el rostro y hace milagros", respondió Melissa Klug.

