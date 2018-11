Melissa Klug: Jefferson Farfán no fue mi "trampolín a la fama"

Melissa Klug se presentó en una de las secuencias de En boca de todos y afirmó que Jefferson Farfán no fue su "trampolín a la fama". Según la empresaria, no puede darle ese calificativo al futbolista porque es el padre de sus hijos.

"Yo no fui una enamoradita, yo soy la madre de los hijos de Jefferson (Farfán), entonces no considero que fue mi 'trampolín a la fama'. En todo caso esa sería la pregunta para otra persona que está ahí, no para mí", fue la contundente respuesta de Melissa Klug.

