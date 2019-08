Mayra Goñi se emocionó con esta sexy foto de Fabio Agostini.

¡Le doy mi like! Mayra Goñi no pudo evitar emocionarse cuando le mostraron una sexy foto de su exenamorado Fabio Agostini. En la imagen, el español luce toda su trabajada anatomía en unas dunas al sur de la isla de Gran Canaria.

"Ya no me acordaba ya, ay Dios mío… él siempre se va a cuidar, a él le encanta cuidar su cuerpo, le encanta estar así de bien y bien por él, por algo he estado con él, de hecho me ha gustado, entonces le pongo like", declaró Mayra Goñi mientras acercaba el celular y miraba con detalle la foto que Fabio Agostini publicó en Instagram.

