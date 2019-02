¿Mario Irivarren regresaría con Ivana Yturbe?

Mario Irivarren se subió al "Taxi cupido" de En boca de todos y se confesó en una divertida entrevista con Tula Rodríguez. La conductora le preguntó al retador si volvería con su expareja, en referencia a Ivana Yturbe.

"Bueno, mi pasado me condena, yo sí. Yo he vuelto con mis ex, entonces cómo voy a decir yo nunca, tengo que decir yo sí, caballero", declaró Mario Irivarren.

