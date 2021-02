Mario Hart hizo fuerte advertencia a Carloncho: Seré el nuevo conductor de En boca de todos

Mario Hart se presentó con contrato y todo dispuesto a quitarle el puesto a Carloncho.

Carloncho no cumplió con la prueba de salto al vacío en En boca de todos y no solo fue suspendido del programa, sino también su puesto como conductor está en juego, oportunidad que Mario Hart no desaprovechará.

