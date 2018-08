Marina Mora: Renzo Spraggon reveló esta dolorosa noticia en vivo

Renzo Spraggon visitó el programa En boca de todos y sorprendió al revelar que dejará el Perú por falta de trabajo. El argentino contó que aún no ha conversado con Marina Mora sobre cómo quedará su relación, ya que regresa a su país este lunes.

"Estoy un poco triste porque me voy del país. Por un tema familiar me voy, la verdad extraño mucho a mi familia, hace tres años y medio que estoy acá y por ahí las cosas no van tan bien como parecen cuando vienen a este país", declaró Renzo Spraggon.

"No estoy pasando un buen momento de trabajo y bueno tomé la decisión de regresarme", agregó el argentino, quien tiene todo el apoyo de Marina Mora. "Ella lo sabe y me apoya muchísimo en todo lo que hago, todavía no hablamos el tema de cómo va a quedar la relación, vamos a ver en estos días", indicó.

Antes de su viaje, el enamorado de Marina Mora agradeció la oportunidad que le dieron los peruanos. "Yo siempre digo, soy una persona que vino a trabajar de otra cosa, soy una persona que sé que no tengo talento, que no canto, no bailo, pero soy un agradecido a Dios y a la vida por darme esta posibilidad de trabajar en televisión".

