Maricielo Effio reaccionó así por supuesto "ampay" con Juan Ignacio Di Marco

Maricielo Effio quedó en shock luego que Ricardo Rondón afirmara que la "ampayaron" con el galán argentino de Los Vílchez, Juan Ignacio Di Marco. ¿Cómo reaccionó la reconocida actriz de De vuelta al barrio?

➤ Mira: Angie Arizaga y Nacho Di Marco: Reinaldo Dos Santos hizo sorpresiva declaración

Ricardo Rondón reveló que la actriz paseó por la calles de Barranco con el argentino, pero nadie imaginó que Maricielo Effio asegurara que no conoce a Di Marco. "Hay teléfono malogrado. Yo no lo conozco. Me encantaría conocerlo", afirmó.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!