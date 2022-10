María Antonieta de Las Nieves se indignó con imitadores de 'La Chilindrina': "Qué cosa más fea, está fatal"

“Qué cosa más fea, imagínate una Chilindrina se está presentando en Perú con cerveza en mano y haciendo un baile, difícil de creer (…) Es un chico, que no es chico sino una chica que se cree La Chilindrina, está fatal”

Y es que Alex Brando no ha sido el único que ha sido criticado porque en otros programas de comicidad se han hecho algunas imitaciones del recordado personaje de ‘El Chavo del 8’.

“Y después hicieron un concurso donde aparecieron 6 chilindrinas blanca y una negra, no tengo nada en contra de los negros, lo que tengo en contra es que me estén imitando con La Chilindrina, con la portada de mis fotografías y mi logotipo, y yo precisamente ayer volví a registrar todos mis personajes que me cuestan mucho dinero, mucho trabajo, mucho esfuerzo y 50 años de tener una imagen limpia y blanca para que estén haciendo ese tipo de cosas”