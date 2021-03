Maju Mantilla superó la COVID-19 y así la recibió su esposo Gustavo Salcedo

Maju Mantilla se reencontró con toda su familia y recibió un emotivo mensaje de su esposo.

Maju Mantilla cumplió el aislamiento respectivo tras dar positivo a la COVID-19 y el fin de semana se reencontró con su familia. Su esposo Gustavo Salcedo fue el más emocionado y le dedicó un mensaje en Instagram.

"Bienvenida de vuelta mi vida. Después de unos dias difíciles y de mucha preocupación, nos podemos alegrar que todo estuvo bajo control. Love you", escribió el esposo de Maju Mantilla mostrando una tierna fotografía de ambos.

"Si bien es cierto @majumantilla no tuvo complicaciones, no le recomiendo a nadie pasar por esta situación de incertidumbre, de no saber si necesitará una clínica, oxígeno, o si las fiebres simplemente no bajarán", continuó Gustavo Salcedo.

"También la preocupación de haber podido contagiar a alguna persona más vulnerable. Por suerte se identificó a tiempo y de manera preventiva. Cuídense mucho y a sus seres queridos", fue la recomendación del esposo de la conductora de En boca de todos, quien por dos semanas estuvo al cuidado de sus hijos Gustavo y Luna María.

Tula Rodríguez y Maju Mantilla se pronuncian tras dar positivo a COVID-19