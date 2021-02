Maju Mantilla a Jota Benz: ¿Un mes con Angie y ya estás pisado tan rápido?

Jota Benz ya no quiere hablar de su vida amorosa y Maju Mantilla lo enfrentó por su decisión.

"Cómo qué cerrado, qué pasó, pero si hoy día cumples un mes, no puede ser que ya estés pisado tan rápido", afirmó Maju Mantilla.

"Escúchame, es el primer día de Maju y así va a empezar… Rondón yo no he nacido con miedo y ser pisado esa palabra no existe, esa palabra la ha inventado la gente envidiosa que no tiene pareja y quiere agarrarse de los caballeros que tratan bien a su mujer", respondió Jota Benz.

