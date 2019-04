Maju Mantilla dejó en "shock" a Rosángela Espinoza con esta respuesta en vivo

En el reciente programa de En boca de todos, Rosángela Espinoza aseguró que para ser elegida ganadora del Miss Perú es necesario tener un "buen auspiciador", frente a esto Maju Mantilla dio su opinión sobre el tema.

"Una puede tener bastante actitud, postura y todo, pero si no tienes un buen auspiciador en el concurso no vas a ganar", dijo de forma tajante la Chica Selfie.

➤ Mira: Rosángela Espinoza: A Melissa Paredes le regalaron la corona de Miss Perú

Al escuchar que mencionaban a la conductora y ex Miss Perú Mundo 2004, Rosángela señaló que en esos tiempos no ocurría eso en los concursos de belleza.

No obstante, Maju Mantilla impactó a la guerrera con su contundente respuesta: "En esos tiempos yo me buscaba mis aupicios en Trujillo. No fue así. Yo sé que cuando uno gana un concurso de belleza, las otras chicas que compiten tienen sentimientos encontrados porque quizás no clasificaron o no ganaron, pero hay que aprender a perder y a ganar. Han pasado a veces cosas feas en los concursos, pero no siempre pasa."

➤ Mira: Ducelia Echevarría se emocionó al recibir romántica sorpresa de su novio

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!