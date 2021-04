Maju Mantilla defendió a Tula Rodríguez de críticas: La semana pasada todos los programas fueron grabados

"Les pido a la personas que no sigan comentando si no tienen conocimiento de qué ha pasado", afirmó Maju Mantilla.

Tula Rodríguez reapareció en televisión tras la muerte de su mamá Clara Quintana hace ocho días y durante este tiempo mucho se dijo sobre la conductora, a quien vimos la semana pasada en En boca de todos, aunque los programas fueron grabados.

Maju Mantilla aclaró la situación de su compañera, ya que en redes sociales muchas personas criticaron a Tula Rodríguez por "estar feliz en el programa, como si nada pasara". Por ello, la exreina de belleza explicó que la semana pasada la sede de América Televisión Pachacamac estuvo cerrada.

"Definitivamente, si hubiésemos estado en vivo, Tula no hubiese podido venir porque nosotros respetamos la tranquilidad de ella y su familia. Les pido por favor a la personas que no sigan comentando si no tienen conocimiento de qué ha pasado, toda la semana pasada los programas fueron grabados", afirmó Maju Mantilla en defensa de Tula Rodríguez.

