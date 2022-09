Maju Mantilla aconsejó a Cachaza sobre situación con Rafael Cardozo: "Si ella no se siente plena es mejor cortar ahí"

"A mí me cuesta creerlo, pero como pareja, ellos deben haberlo identificado aquellas cosas que han debilitado su relación.", fueron las primeras palabras de la exreina de belleza luego de ver la entrevista que Cachaza hizo a la prensa.

"Si ella no se siente plena, tranquila, el amor que sentía antes, creo que lo mejor es cortar ahí (...) es mejor el diálogo y ser sincero entre los dos", indicó Maju Mantilla. Tula Rodríguez también expresó su punto de vista ante cámaras. "Aquí no hay malos, sino decisiones inteligentes a tiempo. No tienen hijos".