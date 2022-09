Luz de luna 2: León no perdonará a Alma por abandonarlo en el altar

"León está en un momento crucial en el amor, está a punto de contraer matrimonio con Bella, le acaba de pedir la mano y aparece Alma para alegría de todos creo, no solamente de la producción, sino también de todos los seguidores de Luz de Luna", dijo el popular "León de la cumbia".

"Pero no te olvides Alma, el día que tú te ibas a casar, decidiste huir, tú no le puedes hacer eso al 'León de la cumbia'. ¿Por qué te vas y ahora vuelves? ¿Qué pasó?, preguntó Tula Rodríguez. "Eso es algo que León no se lo va a perdonar", agregó André Silva.