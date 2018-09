Luigi Carbajal: ¿Dorita Orbegoso animaría reencuentro de Skándalo?

Dorita Orbegoso se confesó en una secuencia de En boca de todos y dijo que no le gustaba el grupo Skándalo, que integró su expareja Luigi Carbajal, sino prefirió en su momento a la agrupación Joven Sensación.

Tras el programa, le preguntamos a la modelo si hizo esa declaración porque realmente no le gustaban los intérpretes de "Colegiala" o porque Luigi Carbajal está liderando el reencuentro de Skándalo después de dieciocho años.

"A mí particularmente me gustaba más Joven Sensación, no me parece malo y él lo sabía", afirmó Dorita Orbegoso, a quien luego le preguntaron si aceptaría animar uno de los eventos de Skándalo.

"No. Particularmente no me relaciono con mis ex y no me relaciono con nada que tenga que ver con mi pasado, así sea por trabajo, además hay muchos eventos y no necesito relacionarme con él para trabajar", sentenció la animadora y bailarina para En boca de todos.

