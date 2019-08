Luciana Fuster se emocionó con este "piropo" de Luis José Ocampo

¡Le cautivó! El actor Luis Jose Ocampo participó de una secuencia de En boca de todos y sorprendió a todos con su respuesta sobre a quién eligiría como "El rostro más bello de la TV" entre Flavia Laos y Luciana Fuster.

➤ Mira: Reinaldo Dos Santos afirmó que Mayra Goñi y Nesty tienen un amor de verano

"No me gustan las rubias. A Lucianita recién la he conocido acá en el set y viéndola en persona me parece una linda persona, bella. Me parece súper natural", comentó, además de destacar la sencillez que notó en ella.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!