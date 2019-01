Lesly Águila presentó a su nueva pareja con este romántico mensaje

Lesly Águila puso fin a su relación con su colega Franck Mendoza hace algún tiempo y, al parecer, no en buenos términos, pero pasó la página y presentó en redes sociales a quien es ahora el dueño de su corazón.

"En todo este tiempo he pasado miles de cosas que no se lo imaginan. Permití que me rompieran el corazón de la peor manera y aún así seguía con una sonrisa en el rostro, de pie por mi trabajo y más aún por mi familia", escribió Lesly Águila en Instagram.

"También pienso que cuando en una relación se falta el respeto de diferentes maneras es mejor poner fin y seguir, porque tarde o temprano llega a tu vida alguien que sí está dispuesto a luchar por ti y sobre todo a brindarte su amor… soy feliz y quiero compartirlo con ustedes", agregó la integrante de Corazón Serrano.

"CRISTHIAN llegó a cambiarme la vida por completo. No me gusta entrar mucho en detalles, pero la verdad hay tanta gente que se llena la boca hablando y calificándome de la peor manera cuando las cosas en realidad son otras", publicó Lesly Águila sobre su nueva relación.

