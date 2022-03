Korina Rivadeneira reveló por qué nunca viviría con la mamá de Mario Hart

"Yo amo a su mamá, es más, sin su mamá olvídate, sería imposible. Una de las cosas por las que yo me enamoré de Mario es por su familia, que es increíble. Obviamente a mí no me gusta la mamitis. Siempre las suegras están apoyando muchísimo, pero una cosa no tiene nada que ver con la otra", explicó la esposa de Mario Hart.