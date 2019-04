Korina Rivadeneira lloró desconsoladamente por Mario Hart en vivo.

En el reciente programa de En boca de todos, Korina Rivadeneira lloró desconsoladamente Mario Hart. La modelo rompió en llanto al revelar fuerte pelea con su esposo durante sesión de hipnosis con Barak.

➤ Mira: Mario Hart: Korina Rivadeneira todavía no quiere tener hijos

"Me duele acá. Me duele mucho. Me siento muy mal. No quiero contar nada. Estoy molesta con él", fueron algunas de las palarbas que dijo Korina mientras estallaba en llanto por una supuesta infidelidad con su esposo Mario Hart que el hipnotizador Barak le comentó.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!