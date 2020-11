Junior Ramírez se pronunció sobre Guillermo Miranda por pretender salir de Perú

El hombre que lo agredió con adjetivos discriminatorios fue captado en el aeropuerto tratando de salir de nuestro país.

Luego de ser víctima de agresión verbal de Guillermo Miranda, Junior Ramírez se pronunció sobre su agresor por pretender salir de Perú. El hombre que lo agredió con adjetivos discriminatorios fue captado en el aeropuerto Jorge Chávez tratando de salir de nuestro país con destino a los Estados Unidos.

"La verdad no sabemos si tenía ya el viaje planificado con anterioridad. Está en todo su derecho. Su salida pues le compete a las autoridades encargadas si puede salir o no. La verdad no soy quién para decir que se quede o que se vaya. Él es libre", precisó el joven repartidor venezolano.

Cabe indicar que Ramírez presentó una denuncia por discriminación contra Guillermo Miranda por amenazar y lanzar insultos xenófobos.

