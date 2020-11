Junior Ramírez: "No hay que dejarnos llevar por la xenofobia"

"Todos somos iguales, todos somos hermanos, no hay que ir a los golpes, cero violencia, cero discriminación", pidió el repartidor venezolano.

Junior Ramírez es un joven repartidor de la empresa Rappi que hace unos días fue víctima de discriminación y xenofobia cuando dejó un pedido de delivery en Miraflores. Tras la agresión verbal, el ciudadano venezolano dio unas importantes palabras.

Junior Ramírez visitó En boca de todos y envió un mensaje a todos sus compatriotas que también han pasado momentos difíciles y están en la lucha por conseguir un trabajo.

"Sean extranjeros, sean de Venezuela, sean de Perú, sean de cualquier país, no hay que dejarnos llevar por la xenofobia, no debemos agredir, no debemos ofender al prójimo, ya que todos somos iguales, todos somos hermanos, no hay que ir a los golpes, cero violencia, cero discriminación, cero xenofobia", fue el mensaje del joven venezolano.

Junior Ramírez se pronunció sobre Guillermo Miranda por pretender salir de Perú