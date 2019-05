¿Josimar escribió nueva canción dedicado a su ex Gianella Ydoña?

Josimar Fidel escribió nueva canción "La llamada de mi ex" y sus fans no dudaron en preguntarle si estaba dedicado a su ex Gianella Ydoña. El cantante de salsa sorprendió a sus miles de seguidores luego que escucharan un avance del nuevo tema a través de su cuenta de Instagram.

El líder de la agrupación Josimar y su Yambú convulsionó las redes sociales al cantar a capella parte de su nuevo éxito musical tras confirmar el fin de su relación con su esposa y madre de su último hijo.

