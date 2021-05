Josetty Hurtado: Si tú sabes qué chico mereces no te vas a conformar con alguien por la soledad

"Nunca necesité de una pareja, pero sí sabía que si alguien llegaba cómo es que tenía que ser", dijo Josetty Hurtado.

Josetty Hurtado estuvo en enlace con En boca de todos y contó detalles de su relación con Jesse Davis, con quien ya convive desde hace cuatro años. La actriz reconoció que le fue difícil mostrar afuera su vida profesional y en el amor pasó lo mismo,

Además, su papá Andrés Hurtado la cuidaba mucho y le agradece porque ella "nunca ha necesitado de una pareja". "Pero sí sabía que si alguien llegaba a mi vida cómo es que tenía que ser", agregó la influencer peruana y ahora imagen de Barbie y Disney.

"Estuve soltera antes de conocer a mi novio por nueve años y yo siempre supe qué tipo de chico yo merecía. Y si tú sabes lo que tú mereces no te vas a conformar con algo por la soledad, jamás, yo nunca me he sentido sola, me siente autosuficiente y llegó. Entonces yo siempre digo paciencia, que va a llegar, si uno realmente no se desespera", detalló Josetty Hurtado sobre el amor.

