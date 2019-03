Jefferson Farfán: Tula Rodríguez defendió así a Ivana Yturbe.

Ivana Yturbe dio más detalles del fin de su relación con Jefferson Farfán y reveló que el futbolista le ofreció vivir juntos en Rusia, pero ella no contempló esa posibilidad en ningún momento. Tula Rodríguez opinó al respecto y defendió la posición de la modelo.

"A mí me parece muy justa la razón de Ivana, vamos a ver, ella es una niña que tiene 22 años, efectivamente cuando uno recién conoce a alguien en la primera etapa se deslumbra, por qué no creer que de pronto, fue, viajó, el tema no fluyó, ella regresó rápidamente", dijo la conductora de En boca de todos.

Tula Rodríguez agregó que Ivana Yturbe hizo bien en regresar para trabajar y no aceptar la propuesta de Jefferson Farfán. "A mí me parece honesto de su parte decir ok, me regreso a Perú, trabajo, genero dinero yo, en vez de irme a otro lado y que la pareja me mantenga", afirmó.

