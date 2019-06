Jefferson Farfán: Su hija y mamá le enviaron este mensaje por la Copa América

¡Gritos de gol! Tras el triunfo de Perú ante Bolivia en Copa América Brasil 2019, doña Charo Guadalupe y Maialen Farfán, madre e hija del Jefferson Farfán saludaron el desempeño del futbolista con un mensaje en América Televisión.

"Saltamos, nos abrazamos, brincamos, todo, todo, celebrando el gol de la Foquita", dijo la madre del seleccionado nacional que este sábado enfrentará a Brasil.

➤ Mira: Jefferson Farfán: doña Charo rompe su silencio y muestra el famoso departamento del Golf

Por su parte, la primogénita de Farfán afirmó que si bien gritó todos los goles que resultaron en la cancha a favor de Perú, el de su padre lo hizo con más fuerza.

"Me siento especial de ser su hija, porque no cualquiera tiene ese orgullo de ver a su papá representando a su país. Me siento más que orgullosa siempre que él juega", comentó Maialen para América Noticias.

➤ Mira: Jefferson Farfán: su mejor amigo reveló este "secreto" del futbolista

Cabe destacar que con este reciente tanto, Jefferson Farfán superó a Teófilo Cubillas por marcar con la selección peruana.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!