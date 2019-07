Ivana Yturbe lució en vivo zapatillas que le regaló Jefferson Farfán

Ivana Yturbe visitó el set de En boca de todos tras el viaje a Cusco que realizó el fin de semana y lució sus zapatillas blancas de la costosa marca "Gucci", regalo que le hizo su expareja Jefferson Farfán.

Tula Rodríguez le pidió que modelo porque nunca había visto unas "originales" y ella aceptó de lo más feliz. Ivana Yturbe dijo que sus zapatillas estaban algo sucias, pero que igual había dormido con ellas.

"Como no me las quito ni para dormir, no tengo tiempo de lavarlas", fue el comentario que hizo Ivana Yturbe, quien presumió así de sus zapatillas de diez mil soles que le compró Jefferson Farfán.

