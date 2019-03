Reinaldo Dos Santos: Jefferson Farfán e Ivana Yturbe no tienen futuro como pareja.

En el reciente programa de En boca de todos, Reinaldo Dos Santos confesó una nueva predicción sobre la nueva relación entre Jefferson Farfán e Ivana Yturbe. El vidente aseguró que ellos no tienen futuro y que solo uno de ellos siente amor.

"Esa pareja no tiene futuro. Aquí no hay nada. Esa pareja no tiene futuro. Eso es un tiempo. Ella puede estar enamorada, pero él no está. Pasará ocho meses para que suceda algún cambio significado en la vida de ella", comentó Reinaldo Dos Santos.

