"Cuto" Guadalupe busca acercamiento con Jefferson Farfán: Él sabe que lo amo y lo admiro

Luis Guadalupe dio el primer paso y no tiene vergüenza en expresar los sentimientos por su sobrino Jefferson Farfán.

Luis "Cuto" Guadalupe se presentó en En boca de todos y reafirmó que se siente muy orgulloso de Jefferson Farfán por lo que ha logrado. "Todo el tiempo la familia le va a tener una gratitud enorme por el cariño, lo importante es que siempre demostró ser una persona de buen corazón", declaró.

Luis Guadalupe ha dado un paso al expresar el cariño y amor que siente hacia su sobrino y no tien vergüenza de reconocerlo porque "familia es familia y a la hora de la hora Dios pone todas las cosas en su lugar"

El exfutbolista contó que la última vez que vio a Jefferson Farfán fue en Miami en la concentración de la selección peruana antes del partido Perú vs. Croacia. Para él sería muy importante verlo nuevamente. "Decirle que lo amo mucho, él sabe muy bien y todas las personas que me conocen saben muy bien el cariño, la admiración que siempre he sentido", agregó.

