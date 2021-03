Jazmín Pinedo no descartó retomar su relación con Gino Assereto

"Si la vida determina con el tiempo que él y yo tendríamos que estar juntos, así será", precisó Jazmín.

¡No lo descartó! Jazmín Pinedo abrió su corazón tras presentarse como la nueva conductora de En boca de todos y confesó que no descarta retomar su relación amorosa con Gino Assereto tras ser consultada por su futuro amoroso.

"Si la vida, porque aprendí nunca a decir nunca, en el camino y con el tiempo determina que él y yo tendríamos que estar juntos, así será, pero porque Dios quiere no porque yo lo decida", precisó Jazmín Pinedo. La conductora se reafirmó al decir que Gino no es su ex sino su familia.

