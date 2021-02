¿Brunella Horna confirmó que Ivana Yturbe está embarazada?

Brunella Horna reveló por qué Ivana Yturbe y Beto Da Silva se casaron tan rápido.

Brunella Horna llegó recién de Trujillo y le preguntaron directamente sobre la boda de Ivana Yturbe y Beto Da Silva. La modelo fue interrogada sobre el "apuro" de su mejor amiga por casarse, ya que se rumorea que Ivana Yturbe está embarazada.

¿Ivana Yturbe se casó embarazada de Beto Da Silva?

"Realmente yo creo que ese es un tema muy delicado… es un tema del que no quiero hablar, si en algún momento Ivana va a decir está o no está embarazada, va a ser por parte de ella, no está bien que yo comente, porque ella verá si afirma o niega lo que se ha comentado", dijo Brunella Horna sobre el supuesto embarazo de Ivana Yturbe.

Ivana Yturbe estará muy pronto embarazada de Beto da Silva, según Reinaldo Dos Santos