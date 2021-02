Ivana Yturbe negó embarazo tras posponer su matrimonio con Beto da Silva

La modelo reveló que los rumores son falsos y confirmó que se casará en dos meses cuando se acabe la cuarentena.

¡Aclarado! Ivana Yturbe reveló en exclusiva el verdadero motivo tras posponer su matrimonio con Beto da Silva. La modelo confesó que su boda iba a realizarse el 6 de febrero, pero debido a la cuarentena decidieron cambiar la fecha dentro de dos meses.

Ivana Yturbe no invitará a Luciana Fuster a su boda porque "no se lleva" con Beto

"No, para nada. Creo que la única persona que está embarazada o no, soy yo. Definitivamente cuando lo esté, lo diría, pero ahora no tengo nada que esperar. No estoy embarazada, pero sí quiero encargar un bebito este año. No estoy embarazada y en dos meses me caso", sentenció la exintegrante de Esto es guerra.

Ivana Yturbe postergó la fecha de su boda con Beto Da Silva