Tula Rodríguez compartió triste mensaje para sus seguidores

Tula Rodríguez explicó en Instagram Stories por qué no puede ayudar a todas las personas que le escriben contándole sus problemas. Aunque ella es una de las conductoras de En boca de todos, aclaró que hay un equipo de producción que se encarga de todo el tema social.

"Hay un montón de gente que me pide a través de mis redes sociales ayuda, económica, trabajo, que tienen familiares enfermos, para que se les pueda ayudar en el programa. Les juro que siento impotencia de no poderlo hacerlo", contó Tula Rodríguez.

"De verdad no podemos ayudar, en el programa hay un equipo de producción y ellos se encargan de investigar, de estudiar, y hay miles y miles de casos. Los conductores, les juro que no tomamos la decisión, nosotros por ahí podemos recomendar, pero al menos en mi caso soy una empleada y no puedo decidir", detalló la conductora de En boca de todos muy apenada.

