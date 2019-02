Maju Mantilla celebró el cumpleaños de su hija al estilo Frozen

Maju Mantilla celebró los tres años de su pequeña Luna María el pasado fin de semana y compartió en Instagram imágenes de este día tan especial. La conductora contó que su hija le pidió realizar su cumpleaños con la temática de Frozen y ella no pudo negarse.

"Hoy celebramos los tres años de nuestra princesa Luna María, ella que nos despierta temprano en las mañanas con su dulce sonrisa y pide ir a desayunar, la que cuando llego a casa tarde después del trabajo me dice que quiere acompañarme para que no almuerce sola", detalló Maju Mantilla en Instagram.

La conductora de En boca de todos agregó que su hija Luna María Salcedo Mantilla disfruta de cantar, bailar y se ha robado el corazón de su papá Gustavo y de su hermanito, a quien busca en todo momento.

"Les cuento que me pidió que su cumpleaños sea de Frozen y que yo tenía que ser Ana, me pidió me haga dos trenzas como verán en la foto y además ella quería que su vestido tenga una capa como la de Elsa y quería que yo también lleve una capa. Y cómo decir que no si queremos hacer felices a nuestros hijos. Además me dijo que no olvide ponerme aretes como Ana", escribió.

