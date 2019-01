Maju Mantilla: así lucía la conductora a los cinco años.

Maju Mantilla mostró una foto de su infancia y reveló cómo se veía a los cinco años. En la imgen, la hoy conductora del programa En boca de todos se muestra en su casa muy sonriente y con el cabello corto.

"De chiquita posando en mi casa, de la urbanización Vista Hermosa, por el Óvalo Papal de Trujillo. Un saludo a todos mis vecinos", contó Maju Mantilla, quien sorprendió a sus compañeros al revelar que de chiquita fue muy traviesa.

"Me trepaba al techo de mi casa y luego me pasaba por todos los techos de las casas, después los vecinos se quejaban con mi mamá. Eso no se hace niños", dijo María Julia Mantilla, quien también contó que en el colegio nunca se "tiró la pera" y su primer beso fue a los 12 años.

