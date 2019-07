Maju Mantilla presentó a su bella hermana en Instagram con estas fotos.

Maju Mantilla presentó a su hermana Elia en redes sociales y le dedicó un lindo mensaje en el día de su cumpleaños. La conductora de En boca de todos compartió fotos de su infancia junto a su "hermanita" y contó anécdotas sobre su convivencia.

"Siempre juntas… Ella es mi hermanita Elia, dormíamos en el mismo cuarto, nos tapábamos nuestras travesuras, ella me explicaba con mucha paciencia lo que no entendía de matemática o lo que no quería entender", escribió Maju Mantilla en Instagram.

La ex reina de belleza agregó que su hermana Elia Mantilla firmaba su cuaderno de control del colegio para que su mamá no se entere de sus 'travesuras'. "Me alentaba con todas sus fuerzas y voz cuando competía en atletismo representando al colegio y a Trujillo", detalló.

"Me buscaba en el recreo del colegio para saludarme aunque nos veíamos todo el día y no se molestaba cuando yo pedía la tajada de torta más grande. Testigo de mi matrimonio, madrina de mi hijo mayor, amiga y consejera. Te amo hermanita @eliamanti", finalizó María Julia Mantilla en Instagram.

