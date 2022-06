Hugo García: "No necesito darle regalos a Lucho Rovegno para ganármelo"

Lucho Rovegno conversó en un enlace con En boca de todos y solo tuvo puros halagos para su "yerno" Hugo García, quien al parecer ya es el engreído de su familia. "Si lo conocí hace cuatro o cinco meses. Espectacular, me gusta mucho y mi hija siempre tiene buenos gustos o sea que no hay problema . (Escobita nueva siempre barre bien) también es verdad. Sí es verdad", opinó así el empresario.

El integrante de Esto es Guerra conoció las recientes declaraciones del papá de Alessia Rovegno y confirmó que ya "se ganó" a la familia Rovegno, sobre todo que su "suegro" lo aprobó. "Siempre lo he dicho, el señor Lucho es increíble, es una persona maravillosa, todos en verdad, la familia me ha recibido de la mejor manera, han sido siempre súper buena onda conmigo y se los agradezco mucho", declaró Hugo García.

¿Cuánto costo el regalo que Hugo García le dio a Lucho Rovegno? Según un informe del programa, el obsequio vale un poco más de 400 soles. "No necesito dar regalos para poder ganarme a la familia, las personas saben cómo soy, soy súper detallista y creo que si lo he hecho es porque me nace", enfatizó el modelo, quien aseguró que el próximo año será el Mister Perú para estar a la altura de su pareja.