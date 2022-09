Hija de Erick Elera pide al actor en vivo que no tenga más hijos: "No quiero otro hermano"

Erick Elera anhela tener un tercer bebé, pese a que su hija Flavia Elera no está muy de acuerdo. "Flavia ya no quiere más hermanos, ya no quiere más dice Flavia", reveló el actor de Al fondo hay sitio. "¿Te gustaría tener otro hermanito?", le preguntó Tula Rodríguez a la niña, quien llegó al programa acompañando a su papá.

"No, no, no quiero", fue la tajante respuesta de la hija de Erick Elera, recordada por su papel de "Nelly Francesca" en AFHS. "Lo que pasa, yo te voy a explicar, Lucas hace por cinco, Lucas ha sido como un buen anticonceptivo, pero a mí me encanta, mi hijo es lo máximo. Además, Flavia tiene dos hermanos por parte de mamá", contó el esposo de Allison Pastor.