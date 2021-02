Guty Carrera quiere volver a Esto es Guerra: "Sería muy feliz"

"Si el programa se llama 'El origen' por qué no tienen al primer mejor guerrero del formato", reclamó Guty Carrera.

Esto es Guerra anunció un nuevo ingreso para esta temporada y se comentó que ese cupo podría ser para Guty Carrera. El guerrero histórico se encuentra en México, pero no descarta volver al reality de competencias.

"Yo estoy abierto a cualquier tipo de posibilidad, yo siempre he dicho, con mucho cariño, si el programa se llama 'El origen' por qué es que no tienen al primer mejor guerrero del formato, yo todavía no lo entiendo, la verdad que no lo entiendo", declaró Guty Carrera en enlace con En boca de todos.

El popular "Potro" considera a Esto es Guerra el reality más importante de Perú desde que inició y estaría feliz de volver. "Desde aquí he temblado y he sentido la emoción que se siente estar en ese set", agregó Guty Carrera.

