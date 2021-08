Gino Pesaressi emocionó a María Grazia Polanco: ¿Quién no puede enamorarse de ella?

El conductor del programa se puso nervioso cuando la cantante le dedicó romántico tema en vivo.

Gino Pesaressi se puso nervioso nuevamente al reencontrarse con María Grazia Polanco, quien llegó a En boca de todos para participar en el concurso "La reina de la salsa". El conductor se sintió intimidado cuando la cantante de salsa le dedicó e interpretó a capela el tema "Ven y dime".

"Es una chica muy guapa y canta como los dioses. Yo le quiero pedir a esta belleza si nos puede cantar un tema a capela. ¿Quién no puede enamorarse de esta chica? Me he puesto un poco nervioso", comentó el conductor tras escucharla cantar y ella no dudó en agradecer las palabras de Gino.

