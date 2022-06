Gino Pesaressi conoció a Arianna Rovegno y le dedicó romántica canción en vivo

Arianna Rovegno se presentó por primera vez en En boca de todos y reveló que está soltera, por eso detalló cuáles son los requisitos que debe cumplir el hombre que quiera conquistarla. "Me gusta mucho la sensibilidad de las personas, me gusta mucho la alegría, que sea trabajador y luche por sus sueños", dijo la joven cantante.

En ese momento, Maju Mantilla indicó que, al parecer Gino Pesaressi cumple con esos requisitos. "No quiero robar portadas porque Hugo y Alessia ya son muy lindos, o sea imagínate combinarnos, le vamos a quitar todo el brillo a esa pareja", afirmó el conductor, quien se acercó a "La Vambina" para saludarla y abrazarla.

"Muy guapa es", declaró Gino Pesaressi, quien opinó que Arianna Rovegno también debe participar en el Miss Perú Universo 2022 como su hermana Alessia Rovegno. El también actor primero no pasó la prueba cuando le hizo una broma que nadie entendió, luego le dedicó un piropo mirándola a los ojos mientras cargaba un corazón.

"Si Gino me canta una canción romántica, me la tiene que dedicar. Cantamos conmigo una canción", fue el pedido de la integrante de "Alessia y Vambina", poniendo en aprietos al presentador. La hija mayor de Bárbara Cayo eligió su tema "Tú" y cantó en vivo, mientras su admirador la acompañó en algunos momentos.

"Me cantó, me cantó", declaró emocionada la intérprete. "Escúchenme, si Hugo García ha aprendido a bailar con esta mujer, yo puedo aprender a cantar con ella, ¿sí o no? Con paciencia y amor, paso a paso", aseguró Gino Pesaressi sobre el momento romántico que protagonizó con Arianna Rovegno.