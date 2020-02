Gino Assereto se conmovió con tierno mensaje de su hermano Jota Benz.

Gino Assereto y Jota Benz protagonizaron un conmovedor momento en su visita a En boca de todos. Los hermanos demostraron cuánto se aman y declararon qué es lo que siente el uno por el otro.

"Es un amor incomparable, lo amo a él, amo a Khaleesi, amo a mi familia entera como no tienes idea. Sé que si algún día pasa algo, como ya lo ha pasado, no tengo ni qué decirle nada, simplemente me mira, me dice escúchame, él sabe", detalló Jota Benz.

"Te lo digo de verdad, como tú dices soy un poquito pecho frío y todo, te amo con absolutamente todo mi corazón", fue el tierno mensaje del integrante de Esto es Guerra para su hermano.

Jota Benz le respondió a Paula Arias: "Pensé que eras una persona madura"

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!