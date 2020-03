Gino Assereto reaparece en el modelaje con sensual sesión de fotos

Gino Assereto, despué de siete años de aprendizaje en la televisión, decide dar el salto para recorrer el camino que siempre quiso y cumplir su sueño sin que nadie lo detenga. El guerrero vuelve al modelaje y En boca de todos lo acompañó a realizar una sensual sesión de fotos en Chorrillos.

"Me he atrevido a hacer fotos, algo que no era muy común en mí, si te pones a revisar mis redes sociales y vida en general, creo que es la segunda vez. Feliz de este nuevo reto, esta nueva experiencia que estoy haciendo, me encanta", dijo un feliz y emocionado Gino Assereto Carpena.

