Gabriela Herrera reta a Rosángela Espinoza a versus de baile: "Que no sea bachata, otro género"

"Mira, a mí me encantaría tener un versus con ella en baile , sería súper lindo porque muchas de las personas están pidiendo que haya un reto con ella con baile", dijo Gabriela Herrera , quien retó ante cámaras a Rosángela Espinoza. "Claro que sí, Rosángela te reto a un baile, pero que no sea bachata, otro género que las dos podamos defendernos ", fue el mensaje de la bailarina para la combatiente.

La exintegrante de Reinas del Show también contó que su sueño siempre fue ser parte de Esto es Guerra y el productor Peter Fajardo lo sabía. "Todos piensan que es un poquito más fácil, pero en realidad no es como se ve en televisión, cada juego tiene lo complicado, su obstáculo, y lo lindo es que puedas avanzar poco a poco , ver que puedas crecer, que puedas evolucionar", explicó la competidora.

Gabriela Herrera confesó que extraña el baile , pese a que se siente bien en EEG , y si en algún momento nuevamente hay una competencia del reality Divas , ella estará presente. "Obvio, me encantaría, en realidad el baile está en mi corazón siempre", declaró para En boca de todos .

Sobre sus sentimientos, Gabriela Herrera reveló que no está sola, porque "siempre hay alguien por ahí". "Ya se enterarán más adelante quién es", dijo la bailarina profesional, quien prácticamente confirmó que la persona especial que tiene no es Fabio Agostini. "En realidad él es mi amigo, o sea nos llevamos súper bien, pero somos amigos todavía, no ha pasado nada", contó sobre el español.