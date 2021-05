Gabriel Rondón quedó en shock al enterarse en vivo que tiene una hermana

El hijo de Ricardo Rondón le reclamó al conductor por recién haberle dicho de su hermana de 27 años.

Gabriel Rondón estuvo en un enlace con En boca de todos y quedó en shock cuando presentaron a Ducelia Echevarría como la "hija" de Ricardo Rondón. El conductor le dice así de cariño a la modelo y su hijo siguió con la broma en televisión.

"Me he quedado realmente sorprendido porque yo no sabía que tenía una hermana, no lo sabía, jamás me lo dijeron, pero me parece que mi hermana es preciosa y ahora hay que cuidarla más que nunca porque no puede estar así por la calle, yo soy un hermano muy celoso", dijo Gabriel Rondón sobre su "hermana" Ducelia Echevarría.

