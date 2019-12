Florcita Polo lloró al recordar a su papá Augusto Polo Campos en Navidad.

Florcita Polo se conmovió al contar que será la segunda Navidad que la pasará sin su papá Augusto Polo Campos. "Cada vez que pasa más el tiempo siento el vacío de mi padre, pero sé que en el cielo él se siente orgullosa de tener una hija empresaria que cada día lucha para ser mejor", dijo entre lágrimas.

"Lo amo, lo quiero y le agradezco por todas las bendiciones que me ha traído este año, que su hija cada día es mejor y que la gente se siente orgullosa por lo que ahora es. Lo amo, siempre lo voy a amar, y siempre va a ser mi angelito bello que me acompaña a donde voy", dijo la hija de Susy Díaz en entrevista con En boca de todos.

La hija de Augusto Polo Campos detalló que no tiene un nacimiento en su casa porque le recuerdo mucho a su padre. "Al Niño Jesús mi papá siempre lo ponía a las 12, entonces llega el mes de diciembre y la verdad que yo me derrumbo. Si tuviera que pedir un deseo, el deseo que pediría es que me traigan a mi padre", confesó Flor Polo Díaz con la voz entrecortada.

