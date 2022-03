Flavia Laos y Austin Palao tienen una relación que no funcionará, sentencia Reinaldo Dos Santos

"Mira, te voy a decir una cosa, una vez más mi querida Flavia Laos estás tomando el camino equivocado, porque una vez más va a estar en una relación que no le va a funcionar", afirmó Reinaldo Dos Santos sobre el modelo y la actriz, quienes solo están para "pasar el rato".

"Bueno, si ella quiere pasar un tiempo, disfrutar, pasar un rato, eso va a pasar, va a suceder, pero esta relación no va adelante. Mira, todo lo que dijo el doctor Angulo está en lo cierto, del presente, pero en el futuro no hay nada no funciona eso, es para pasar un rato, pasar el tiempo", reafirmó el vidente sobre Flavia Laos y Austin Palao.