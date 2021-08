Flavia Laos sobre su cumpleaños en yate: "Nunca me han hecho una sorpresa tan bonita en mi vida"

Flavia Laos festejó sin Patricio Parodi, pero sí junto a sus amigas, a quienes agradece por uno de sus mejores cumpleaños.

Flavia Laos reapareció en una exclusiva entrevista para En boca de todos y contó cómo disfruta de sus días en Miami. La modelo desde hace un tiempo no se luce con Patricio Parodi, pero sí con sus amigas, a quienes agradece por todo sus detalles.

"La he pasado súper bien, mis amigas que son lo máximo me han organizado todo aquí, todos los días tenía un plan y el día después de mi cumpleaños me organizaron una fiesta en un bote, donde llevaron un DJ y era sorpresa, yo no tenía ni idea", dijo una emocionada Flavia Laos.

La actriz detalló que una ventaja de ser influencer es que te regalan todo. "Acá en Miami se estila muchísimo que nos den canje, literal, mesas gratis, todo, solamente por ser influencers, entonces esa es una gran ventaja, estamos haciendo la ahorración, no hemos gastado ni un sol, todo ha sido gratis", dijo Flavia Laos, quien festejó su cumpleaños en un súper yate.

"La verdad que nunca me han hecho una sorpresa tan bonita en mi vida, súper contenta. En verdad me he sentido súper querida, he recibido muchísimos saludos, no puedo haberla pasado mejor, de verdad que ha sido uno de los mejores cumpleaños porque lo he celebrado al máximo, ha sido una fiesta patronal", aseguró la modelo sobre su cumpleaños 24, el que celebró sin Patricio Parodi.

