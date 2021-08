Reinaldo Dos Santos se reafirma sobre Patricio Parodi y Flavia Laos: "No tienen futuro"

Reinaldo Dos Santos no se arrepiente de su predicción. "Yo veo el futuro y no están juntos", dijo el vidente.

Reinaldo Dos Santos acertó con su predicción sobre Patricio Parodi y Flavia Laos. Hace algunos meses, el vidente pronosticó que la relación no iba a durar mucho tiempo y este año iban a terminar.

Durante un enlace con En boca de todos, el brasileño se reafirmó en su declaración. "Esta es una relación que no tiene futuro, más allá de que pueden volver, no, no y no. Yo veo el futuro y no los veo juntos", aseguró Reinaldo Dos Santos.

